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روسيا والصين تجريان مشاورات أمنية استراتيجية

لافروف يلتقي نظيره الصيني في موسكو
18 سبتمبر 2023 21:28

بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، زيارة لروسيا تستمر أربعة أيام أجرى في مستهلها محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وهذه أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والمكالمات الهاتفية الرفيعة المستوى بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان في وقت سابق اليوم، إن وانغ «سيتوجه إلى روسيا لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية-الروسية بين 18 و21 سبتمبر»، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف.
وفي تعليقات لاحقة، أكدت الخارجية الصينية أن هذه الزيارة هي «حدث دوري» يهدف إلى «تعزيز تنمية العلاقات الثنائية وإجراء تواصل معمّق بشأن مسائل مهمة ترتبط بمصالح الأمن الاستراتيجي للبلدين».
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في إحاطة صحفية، أن وانغ سيلتقي نظيره سيرغي لافروف «لتعزيز التعاون على الساحة الدولية».
وقال متحدث باسمها «سيكون هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، وكذلك سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وزار وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، الشهر الماضي، روسيا وبيلاروسيا ودعا إلى تعاون عسكري أوثق.
وأجرت ورسيا والصين، في الأشهر الأخيرة، دوريات بحرية وجوية مشتركة.
وصرّح أحد مساعدي فلاديمير بوتين، في يوليو الماضي، أن الرئيس الروسي يعتزم زيارة الصين في أكتوبر. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قام بزيارة دولة إلى روسيا في مارس الماضي، حيث أعلن أن العلاقات بين البلدين تدخل حقبة جديدة.

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المصدر: وكالات
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