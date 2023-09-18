روسيا تستدعي السفير الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي في موسكو للاحتجاج على التمييز الذي يتعرض له صحافيون روس على ما تقول، متهمة باريس بأنها أساءت معاملة مراسلين خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن السفير الفرنسي بيار ليفي استُدعي «بسبب الممارسات التمييزية والمناهضة لروسيا من قبل ممثلين للسلطات الفرنسية حيال مراسلَي ريا نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اللذين منعا بعنف من دخول مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون».

واتهمت الخارجية الروسية فرنسا بانتهاك «المبدأ الأساسي لحرية الصحافة» وأخذت عليها عدم تقديم اعتذارات للصحافيَّين الروسيين المستبعدين على ما تفيد موسكو من المؤتمر الصحفي في العاشر من سبتمبر الجاري، وعلى المنظمين الفرنسيين للحدث أنهم حاولوا مصادرة هواتف الشخصين المعنيين.

ونددت روسيا بالحادث خلال قمة مجموعة العشرين في اليوم نفسه. ولم تعلق الرئاسة الفرنسية يومها لكن أحد أعضاء الوفد رفض الاتهامات بالتمييز واستخدام العنف.

وأوضح هذا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته «اضطررنا لمنع دخول نحو ثلاثين صحفياً من جنسيات مختلفة بسبب نقص الأمكنة في القاعة».

وأكد مراسل حضر المؤتمر الصحفي أن القاعة كانت ممتلئة وتعذر دخول صحفيين.