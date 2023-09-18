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أوكرانيا تعلن تحقيق اختراق مهم في جبهة القتال قرب باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
18 سبتمبر 2023 20:10

أعلن الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي في جبهة القتال قرب مدينة باخموت (شرق).
ونقل المركز الصحفي للجيش عن سيرسكي قوله إنه «تم اختراق خط دفاع روسيا».
وأعلنت كييف، خلال الأيام الماضية، السيطرة على قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا.
أضاف سيرسكي أن القريتين «كانتا عنصراً مهماً في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا».
وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي «دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل» في المعارك بالقرب من باخموت.
وأقرّ قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني بأن «الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقداً» و«القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت».
وأكد الجنرال سيرسكي أنه بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، «يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة» بهدف «استعادة المواقع المفقودة»، ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.
وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.
وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو الماضي بعدما تسلّمت أسلحة غربية، وعملت على تدريب مقاتلين جدد.

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المصدر: وكالات
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