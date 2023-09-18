تحذير من انتشار الأمراض في درنة عقب كارثة السيول

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن وكالاتها تعمل على تفادي انتشار الأمراض في مدينة درنة الليبية بعد فيضانات خلّفت آلاف القتلى وحيث يبحث المسعفون عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم قضوا في الكارثة.

في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق ليبيا، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الجاري، في وفاة ما يقرب من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة.

وتوقّعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى. وقال الهلال الأحمر الليبي، إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعياً السكان إلى تقديم معلومات عمن فُقد أثرهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض (في درنة ومدن أخرى) لتقديم المساعدات والدعم للمتضررين».

- أزمة مدمرة

وأضافت أن المسؤولين الليبيين ووكالات الإغاثة ومنظمة الصحة العالمية «يساورهم القلق بشأن خطر تفشي الأمراض، خصوصاً بسبب المياه الملوثة وغياب مستلزمات النظافة الصحية».

وقالت البعثة، في بيان «يواصل الفريق العمل لمنع انتشار الأمراض، والتسبّب بأزمة ثانية مدمّرة في المنطقة».

تعمل فرق غطس على محاولة العثور على جثث في أماكن مختلفة من الميناء، حيث صبّت السيول الجارفة مع كل ما حملته في طريقها.

بعد انهيار السدين ليل الأحد الاثنين 11 سبتمبر، جرفت المياه التي ارتفعت أمتاراً عدة، أجزاء من المدينة الساحلية في ما وصفه البعض بأنه «تسونامي». ويتم يومياً انتشال عشرات الجثث المطمورة تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو التي جرفها البحر ودفنها في مشهد مروع.