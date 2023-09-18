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عملية طعن داخل جامعة في أستراليا

الشرطة الأسترالية تجمع الأدلة في مسرح الجريمة
18 سبتمبر 2023 16:59

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في عملية طعن داخل حرم جامعة في أستراليا بعد ظهر اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.
ونُقلت طالبتان، تبلغان من العمر 20 عاماً، إلى المستشفى، حالة إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة، بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 14,45 (04,45 ت غ) في الجامعة الأسترالية الوطنية في العاصمة كانبيرا.
وأفادت شرطة منطقة العاصمة الأسترالية بأن الهجوم طال أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً تعرّض لجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى.
واعتقل رجل، يبلغ 24 عاماً، لكن من دون توجيه اتهامات إليه بعد.
أوضحت الشرطة بأن الموقوف ليس طالباً في الجامعة على الأغلب و«لم يتم تحديد دافع محدد للحادثة».

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المصدر: وكالات
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عملية طعن
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