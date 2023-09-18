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سماع دوي انفجارات في دونيتسك

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
18 سبتمبر 2023 16:51

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، أن سلسلة من الانفجارات سمعت في مقر السلطات المحلية في مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال مسؤول محلي، في بيان على تطبيق «تلغرام» إن وسط دونيتسك يتعرض للقصف.
وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو الماضي.
وقالت كييف، أمس الأحد، إنها سيطرت على بلدة «كليشتشييفكا» التي تكتسي أهمية استراتيجية جنوب مدينة «باخموت».
كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت، الجمعة، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من «كليشتشييفكا».
وقالت كييف، الجمعة، إنها سيطرت على بلدة «أندرييفكا» التي تشكل نقطة انطلاق على الطريق إلى مدينة «باخموت». لكن روسيا نفت، السبت، أن تكون أوكرانيا استعادت السيطرة على المدينة.

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المصدر: رويترز
دونتسك
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