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حكومة إيطاليا تجتمع لبحث قضية لامبيدوسا وإصدار قواعد جديدة للهجرة

حكومة إيطاليا تجتمع لبحث قضية لامبيدوسا وإصدار قواعد جديدة للهجرة
18 سبتمبر 2023 11:06

يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين في روما لبحث أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا بالبحر المتوسط، ويأمل في إصدار قواعد جديدة للهجرة.

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب على مدار عدة أيام.

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وأصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظاً عن آخره.

وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوسا ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسط، تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الآن أيضاً لاتخاذ إجراءات على المستوى الإيطالي.

 

المصدر: وكالات
لامبيدوسا
إيطاليا
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