البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتطلعان لعقد محادثات على "أعلى مستوى"

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تتطلعان إلى إجراء المزيد من المحادثات على "أعلى مستوى"خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب الاجتماع الذي جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى يوم الأحد.

وقالت الإدارة الأميركية إن الجانبين إلتزما بذلك بعد اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في مالطا يوم الأحد. وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض إن الاجتماع بين وانج وسوليفان "كان جزءا من الجهود القائمة للمحافظة على خطوط تواصل مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين بشكل مسؤول".

وأضاف البيان أن المناقشات كانت "صريحة وموضوعية وبناءة". وناقش المسؤولان " قضايا رئيسية في العلاقات الثنائية الأميركية-الصينية.

وقال ممثل للحكومة الأميركية إن ممثلي الصين والولايات المتحدة اجتمعا معا لمدة 12 ساعة تقريبا على مدار يومين في مالطا. ولم تذكر الحكومة الأميركية ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج يعتزمان الاجتماع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.