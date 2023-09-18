للمرة الأولى.. 10% من سكان اليابان تتجاوز أعمارهم 80 عاماً

تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر في اليابان نسبة 10% من الشعب الياباني للمرة الأولى، وفقاً لما أظهرته بيانات حكومية يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد، التي يوجد بها أكبر نسبة من كبار السن، كفاحها مع مجتمع يشيخ بسرعة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بمناسبة يوم احترام المسنين المقرر له، اليوم الاثنين، إن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية ارتفع بمقدار 270 ألف شخص عن العام السابق ليصل إلى 10.1% من إجمالي سكان اليابان البالغ نحو 124.6 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر وهو أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، والذين يعرفون بأنهم كبار السن في اليابان، يمثلون 29.1% من إجمالي السكان ، ويبلغ عددهم 36.23 مليون، مما يعني أن البلاد لا تزال لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن إيطاليا وفنلندا يحتلان المرتبة الثانية والثالثة، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 24.5 % و 23.6% على التوالي من بين سكان كل منهما.