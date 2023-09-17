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رئيس الأركان الأميركي: الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل»

الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة
18 سبتمبر 2023 00:30

قال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي إن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل».
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا، منذ يونيو الماضي، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.
وقال الجنرال الأميركي، في مقابلة مع محطة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية بثت الأحد «أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل».
وأضاف «رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر بطئا مما كان متوقعا، فقد ظل منتظما»، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون «قوة ضاربة مهمة».
لكن ميلي أقر بأن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي باستعادة الأراضي «يتطلب وقتا طويلا».
ويستقبل الرئيس جو بايدن نظيره الأوكراني، الخميس، في البيت الأبيض لإجراء مباحثات جديدة تتناول دعم كييف في الأزمة الحالية.
وتتزامن هذه الزيارة مع مناقشة الكونجرس الأميركي رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
كذلك، سيزور زيلينسكي الكابيتول حيث يلتقي القيادتين الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس.

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المصدر: آ ف ب
مارك ميلي
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