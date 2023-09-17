باتيلي: مشاهد الدمار في درنة تدمي القلب

بنغازي (الاتحاد)

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن ما شاهده من دمار في مدينة درنة شرقي البلاد «يدمي القلب»، عقب الفيضانات التي اجتاحتها.

وقال باتيلي في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، عقب زيارته مدينة درنة: «غادرت درنة بقلب حزين بعد أن عاينت الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة». وأضاف أنها «مشاهد تدمي القلب نظراً لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب»، معتبراً أن «الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها وتتجاوز السياسية والحدود».

وأردف باتيلي: «تتعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين». وتابع: «يجري فريق الأمم المتحدة أيضاً مزيداً من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى».