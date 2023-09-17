وصول حاملة مروحيات مصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، وصول حاملة المروحيات «ميسترال» إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار.

وقال بيان، إن «ذلك يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا».

وتحتوي حاملة المروحيات «ميسترال» على مستشفى بحري منتشر على مساحة 900 متر مربع، يستوعب غرفتي عمليات، ملحق به غرفة أشعة مزوّدة بأحدث جيل من الماسحات الإشعاعية لعمليات المسح الإشعاعي.

كما تتضمن المستشفى عمليات التصوير بالموجات فوق الصوتية، وقسم خاص بالأسنان، و20 غرفة للمرضى، و69 سريراً طبياً منها 7 أسرّة مخصصة للعناية المركزة. وكان الرئيس المصري قد وجه في وقت سابق بتوجيه حاملة المروحيات «ميسترال» للعمل كمستشفى ميداني، كما قرر بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين الذين فقدوا منازلهم.