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احتدام المعارك في الخرطوم

احتدام المعارك في الخرطوم
18 سبتمبر 2023 00:50

الخرطوم (الاتحاد)

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تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أمس، حول محيط القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة الخرطوم ومقري سلاح المهندسين و«قاعدة كرري» في أم درمان غربي العاصمة.
وأدى القصف المكثف إلى دمار واسع طال عدد من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعدداً من الهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل.
وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مبنى شركة «النيل الكبرى للنفط» وسط الخرطوم، والذي يعتبر أحد أطول المباني في العاصمة السودانية.
وأظهرت صور تم تداولها تهشم نوافذ مبانٍ عدة في وسط الخرطوم واختراق الرصاص لجدرانها.
ويعد مبنى «شركة النيل» ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل، إذ غطى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه.

الخرطوم
السودان
قوات الدعم السريع
القوات المسلحة السودانية
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