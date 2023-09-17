الإثنين 18 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة وسط البلاد

جنود صوماليون في المناطق المحررة من الإرهابيين في محافظة مدغ (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 00:50

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قوات إثيوبية تشتبك مع حركة الشباب الإرهابية
إحباط هجوم إرهابي في مقديشو

أعلن الجيش الصومالي، أمس، استعادة السيطرة على مناطق عدة وسط البلاد بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وإلحاق الهزيمة بهم. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن عناصر إرهابية من ميليشيات «الشباب» حاولت مقاومة قوات الجيش في منطقة «قدقد» التابعة لمحافظة «مدغ»، لكن قوات الجيش، وبمساندة الأهالي، ألحقت خسائر فادحة بهم.
وبحسب تقارير إخبارية تمكن الجيش الصومالي من تحرير مناطق «بعادوين وقيعد وشبيلو وحينلبي وغلحغري وهول دونيالي وسرغو وقدقد وعمارة» بعد معارك ضارية مع مسلحي «الشباب».
وفي السياق، نفذ الجيش الصومالي في ولاية غلمدغ، أمس، عمليات تمشيط في مدن «بعادوين وعمارة وقيعد» لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد ضباط بالجيش لوسائل الإعلام، أن العناصر الإرهابية حاولت مقاومة قوات الجيش في بعض المناطق، لكنها هُزمت.
ويشن الجيش الصومالي بالتعاون مع حلفاء دوليين والسكان المحليين عمليات عسكرية واسعة النطاق منذ شهرين لتوجيه ضربات قوية لمعاقل ميليشيات «الشباب» في وسط الصومال وجنوبها. 
وكان الجيش الصومالي قد أعلن أمس الأول، القضاء على 30 عنصراً من عناصر الحركة الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقتي «سرغو» و«قدقد».
 ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن الجيش الصومالي قوله إن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على المنطقتين المذكورتين، وكبدت ميليشيات «الشباب» خسائر فادحة. 
وأضافت أنه تم خلال العملية العسكرية قتل 30 من عناصر الميليشيات، حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، إضافة إلى إحراق 4 مركبات أخرى. 
من جانبه، عقد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، أمس، مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله عن مستجدات العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في منطقتي «أوبالي وعيد عيدكا» الواقعة على ضفاف نهر شبيلي.
وقال إن «العملية التي ما زالت مستمرة وجهت ضربة قوية للخلايا الإرهابية التي تتجمع في مناطق ضفاف النهر»، مشيراً إلى أن قوات الجيش قتلت في العملية العسكرية عشرات الإرهابيين، وتمكنت القوات من ضبط مركبتين.
بدورها، أكدت الحكومة الصومالية، في بيان، «سعيها جاهدة لاستئصال آفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن»، معربة عن امتنانها «للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب».

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
الإمارات
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
اليوم 19:03
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
اليوم 19:14
مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي (من المصدر)
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تطلق تحسينات على منظومة التخليص قبل الوصول
اليوم 19:44
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الاقتصادي
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©