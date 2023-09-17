الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، استعادة السيطرة على مناطق عدة وسط البلاد بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وإلحاق الهزيمة بهم. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن عناصر إرهابية من ميليشيات «الشباب» حاولت مقاومة قوات الجيش في منطقة «قدقد» التابعة لمحافظة «مدغ»، لكن قوات الجيش، وبمساندة الأهالي، ألحقت خسائر فادحة بهم.

وبحسب تقارير إخبارية تمكن الجيش الصومالي من تحرير مناطق «بعادوين وقيعد وشبيلو وحينلبي وغلحغري وهول دونيالي وسرغو وقدقد وعمارة» بعد معارك ضارية مع مسلحي «الشباب».

وفي السياق، نفذ الجيش الصومالي في ولاية غلمدغ، أمس، عمليات تمشيط في مدن «بعادوين وعمارة وقيعد» لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد ضباط بالجيش لوسائل الإعلام، أن العناصر الإرهابية حاولت مقاومة قوات الجيش في بعض المناطق، لكنها هُزمت.

ويشن الجيش الصومالي بالتعاون مع حلفاء دوليين والسكان المحليين عمليات عسكرية واسعة النطاق منذ شهرين لتوجيه ضربات قوية لمعاقل ميليشيات «الشباب» في وسط الصومال وجنوبها.

وكان الجيش الصومالي قد أعلن أمس الأول، القضاء على 30 عنصراً من عناصر الحركة الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقتي «سرغو» و«قدقد».

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن الجيش الصومالي قوله إن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على المنطقتين المذكورتين، وكبدت ميليشيات «الشباب» خسائر فادحة.

وأضافت أنه تم خلال العملية العسكرية قتل 30 من عناصر الميليشيات، حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، إضافة إلى إحراق 4 مركبات أخرى.

من جانبه، عقد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، أمس، مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله عن مستجدات العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في منطقتي «أوبالي وعيد عيدكا» الواقعة على ضفاف نهر شبيلي.

وقال إن «العملية التي ما زالت مستمرة وجهت ضربة قوية للخلايا الإرهابية التي تتجمع في مناطق ضفاف النهر»، مشيراً إلى أن قوات الجيش قتلت في العملية العسكرية عشرات الإرهابيين، وتمكنت القوات من ضبط مركبتين.

بدورها، أكدت الحكومة الصومالية، في بيان، «سعيها جاهدة لاستئصال آفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن»، معربة عن امتنانها «للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب».