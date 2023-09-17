18 قتيلاً بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

قتل 18 مدنياً وجندي على أيدي مجموعة مسلحة في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خضم صراع عرقي آخذ في التوسع، وفق ما أفاد أمس بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة في كينشاسا، أبلغ وزير الدفاع الوزراء بـ «التوغل» الذي نفذه أفراد من مجموعة «موبوندو» المسلّحة الاثنين 11 سبتمبر في قرية «فينال» بمنطقة «كيمفولا» في مقاطعة «كونغو الوسطى»، على ما أفاد الناطق باسم الحكومة باتريك مويايا في البيان.

وأوضح المصدر نفسه أن ذلك أسفر عن مقتل 18 مدنياً وجندي، في حين فقد جندي آخر وأضرمت النار في القرية برمّتها، مشيراً إلى أن قوات الدفاع والأمن تواصل تعقب المهاجمين.

وتقع «كيمفولا» على مسافة حوالى 190 كيلومتراً من العاصمة كينشاسا.

واندلعت أعمال العنف العرقية في غرب الكونغو الديمقراطية في يونيو 2022 بين أفراد من «التيكي» الذين يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين وأصحاب القرى الواقعة على طول نهر الكونغو على مسافة تمتد حوالى 200 كيلومتر، وآخرين من «الياكا» الذين استقروا فيها في وقت لاحق.

وبعدما بدأت في إقليم «ماي ندومبو»، امتدت أعمال العنف هذه إلى أقاليم «كوانغو وكويلو وكينشاسا» الذي يضمّ عاصمة البلاد.

وتقدّر الأمم المتحدة بأنها حصدت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بين يونيو 2022 ويوليو 2023.

في المقابل، تتحدث الحكومة الكونغولية عن 180 قتيلاً، في حصيلة لم تحدّث منذ أكتوبر 2022.