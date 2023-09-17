الإثنين 18 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

18 قتيلاً بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

أرشيفية
18 سبتمبر 2023 00:50

كينشاسا (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 17 شخصاً بانهيارات أرضية في الكونغو الديموقراطية
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكونغو الديمقراطية

قتل 18 مدنياً وجندي على أيدي مجموعة مسلحة في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خضم صراع عرقي آخذ في التوسع، وفق ما أفاد أمس بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة في كينشاسا، أبلغ وزير الدفاع الوزراء بـ «التوغل» الذي نفذه أفراد من مجموعة «موبوندو» المسلّحة الاثنين 11 سبتمبر في قرية «فينال» بمنطقة «كيمفولا» في مقاطعة «كونغو الوسطى»، على ما أفاد الناطق باسم الحكومة باتريك مويايا في البيان.
وأوضح المصدر نفسه أن ذلك أسفر عن مقتل 18 مدنياً وجندي، في حين فقد جندي آخر وأضرمت النار في القرية برمّتها، مشيراً إلى أن قوات الدفاع والأمن تواصل تعقب المهاجمين.
وتقع «كيمفولا» على مسافة حوالى 190 كيلومتراً من العاصمة كينشاسا.
واندلعت أعمال العنف العرقية في غرب الكونغو الديمقراطية في يونيو 2022 بين أفراد من «التيكي» الذين يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين وأصحاب القرى الواقعة على طول نهر الكونغو على مسافة تمتد حوالى 200 كيلومتر، وآخرين من «الياكا» الذين استقروا فيها في وقت لاحق.
وبعدما بدأت في إقليم «ماي ندومبو»، امتدت أعمال العنف هذه إلى أقاليم «كوانغو وكويلو وكينشاسا» الذي يضمّ عاصمة البلاد.
وتقدّر الأمم المتحدة بأنها حصدت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بين يونيو 2022 ويوليو 2023.
في المقابل، تتحدث الحكومة الكونغولية عن 180 قتيلاً، في حصيلة لم تحدّث منذ أكتوبر 2022.

الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
الإمارات
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
اليوم 19:03
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
اليوم 19:14
مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي (من المصدر)
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تطلق تحسينات على منظومة التخليص قبل الوصول
اليوم 19:44
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الاقتصادي
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©