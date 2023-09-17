الإطاحة بشبكة إرهابية خططت لهجمات انتحارية في بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، اعتقال «شبكة إرهابية خطيرة» كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مواقع مدنية وأمنية في العاصمة بغداد. وذكر جهاز المخابرات العراقي، في بيان صحفي، أن الشبكة أوردت باعتراف لها أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الأسواق العامة ومواقع دينية في المناطق الشعبية ومراكز الشرطة والسيطرات الأمنية في بغداد.

وأوضح الجهاز أن «عملية الاعتقال نفذت بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات أعضاء الشبكة الذين اعترفوا كذلك بأنهم تلقوا تدريبات مكثفة لصناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة».

ولفت إلى أن «العملية النوعية الناجحة المنفذة للإطاحة بالشبكة الإرهابية ترتبط بعملية سابقة نفذها جهاز المخابرات بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في الـ 26 من فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل 22 إرهابياً في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق».

ولم يكشف الجهاز، في بيانه، عن عدد أعضاء الشبكة، بيد أنه أرفق صورة لأربعة معتقلين.

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني، أمس، عن خفايا الضربة الجوية في محيط «تلال حمرين» أقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدر، إن «القوة الجوية العراقية نفذت غارة على أكثر من هدف في عمق تلال حمرين من الجهة الشرقية، استهدفت مضافة لقيادي داعشي».