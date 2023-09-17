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مباحثات أميركية - أممية بشأن مبادرة الحبوب

ناقلة محملة بالقمح تغادر الميناء البحري في أوكرانيا (إرشيفية
18 سبتمبر 2023 00:50

نيويورك (الاتحاد)
 
بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، قضايا دولية، أبرزها صفقة حبوب البحر الأسود، عشية بدء النقاش العام للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
وحسب بيان صحافي على موقع الوزارة الأميركية، ناقش بلينكن وغوتيريش، أمس، مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مبادرة حبوب البحر الأسود، وأزمة أوكرانيا.
كما ناقشا أولويات الولايات المتحدة في الجمعية العامة، بما في ذلك تعزيز المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديث الأمم المتحدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وجهود تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلاً من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي - الأفريقي، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

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أنتوني بلينكن
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
البحر الأسود
الحبوب
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