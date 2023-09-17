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تركيا تعلن القبض على 18 «داعشياً»

أرشيفية
18 سبتمبر 2023 00:50

أنقرة (وكالات) 

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أمس، القبض على 17 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، في ولاية أضنة جنوبي البلاد، وآخر أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي التركية. وأفاد يرلي قايا في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 23 موقعاً في الولاية، ألقت خلالها القبض على 17 عنصراً ينتمون لتنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء. 
وأوضح أن 5 منهم تم حبسهم على ذمة التحقيق، فيما صدر قرار بإخلاء سبيل الـ 12 الآخرين مع المراقبة القضائية، مشيراً إلى ضبط قنابل يدوية وأسلحة مختلفة خلال عمليات تفتيش المواقع التي تمت مداهمتها.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط شخص ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي التركية. وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن فرق حرس الحدود بولاية هطاي ألقت القبض على شخص حاول العبور إلى الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

تركيا
داعش
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