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أرمينيا ترجح توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قريباً

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
18 سبتمبر 2023 00:50

موسكو (وكالات)

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رجح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان التوقيع على اتفاق سلام مع أذربيجان قبيل نهاية العام الحالي، مشددا على أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لذلك.
وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي: «تم صرف الكثير من الانتباه والجهد حول موضوع إغلاق ممر لاتشين والأزمة الإنسانية في قره باغ، في حين كان ينبغي توجيه الجهود نحو العمل على معاهدة السلام»، حسبما  ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس.
وتابع: «أعتبر دائما أنه من الممكن التوقيع على اتفاق السلام قبل نهاية العام لأنني قطعت التزاما سياسيا بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق، نعم، نعتبر أنه من الممكن التوقيع بحلول نهاية العام».

أرمينيا
أذربيجان
نيكول باشينيان
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