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مقتل أعضاء من فريق إنقاذ يوناني في ليبيا

فريق إنقاذ في شرق ليبيا
17 سبتمبر 2023 22:24

قال مصدر ليبي، اليوم الأحد، إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا.
وأضاف المصدر أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.
وعلى غرار العديد من دول العالم، أرسلت اليونان فريق إنقاذ للمساعدة في البحث عن المفقودين والجثث تحت أنقاض السيول المدمرة التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا.
وأسفرت الفيضانات، الناجمة عن تحطم سدين بسبب العاصفة "دانيال"، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص واعتبار الآلاف الآخرين في عداد المفقودين.
وما زالت الفرق تواصل البحث تحت أنقاض المباني المدمرة.
ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.
وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.
وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز "سي-130" تحمل فريقا طبيا. 

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المصدر: وكالات
فرق الإنقاذ
درنة
سيول
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