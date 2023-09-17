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أوكرانيا تعلن إحراز تقدم في جبهة القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
17 سبتمبر 2023 21:15

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن قواتها أحرزت تقدماً في جبهة القتال.
وقالت إن القوات الأوكرانية سيطرت على مدينة «كليشتشييفكا» التي تكتسي أهمية استراتيجية جنوب مدينة «باخموت».
وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، على وسائل التواصل الاجتماعي «لقد حررت كليشتشييفكا».
كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت، الجمعة، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من «كليشتشييفكا».
وقالت كييف، الجمعة، إنها سيطرت على بلدة «أندرييفكا» التي تشكل نقطة انطلاق على الطريق إلى مدينة «باخموت».
لكن روسيا نفت، أمس السبت، أن تكون أوكرانيا استعادت السيطرة على المدينة.

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