ترامب يعلّق على احتمال سجنه

علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، على احتمال سجنه في القضايا الجنائية التي يحاكم فيها.

وقال ترامب إنه ليس قلقا من إمكانية سجنه.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» التلفزيونية الإخبارية الأميركية «أرى قدرا هائلا من الظلم، أعتقد أن قلة قليلة من الناس كانوا سيستطيعون التعامل مع ما تعاملت معه، عندما كنت أنزل السلم المتحرك مع ميلانيا، وكنت بالفعل قيد التحقيق، لأنهم رأوا مدى جودة أدائي في استطلاعات الرأي، وازداد الأمر سوءا تماما».

وعندما سئل عما يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال ترامب إنه يرى «شخصا يحب هذا البلد، وأنا أحب هذا البلد».

وكرر ترامب اعتقاده بأن نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مُني فيها بالهزيمة، تم التلاعب بها، وذلك في المقابلة التي أذيعت اليوم الأحد.

يواجه الرئيس السابق، حاليا أربع لوائح اتهام جنائية منفصلة منها اثنتان تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، و91 تهمة اتحادية وتهما على مستوى الولاية، وفقا لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي.

وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.