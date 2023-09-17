قوات إثيوبية تشتبك مع حركة الشباب الإرهابية

قال سكان محليون، إن قوات إثيوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من حركة الشباب الإرهابية بالقرب من بلدة «راب دور» في غرب الصومال صباح اليوم الأحد.

وسمع سكان محليون دوي انفجارات كبيرة في التاسعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) أعقبها انفجار قوي قرب بلدة «راب دور» في منطقة «باكول» على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية.

وتعمل القوات الإثيوبية في المنطقة ضمن الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى حسن عبد الله «سمعنا ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة».

وقالت فاطمة علي، التي تعيش في بلدة «راب دور»، «كان قتالا عنيفا بالقذائف والأسلحة الأخرى، لكننا لا نعرف التفاصيل».

واتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في فبراير الماضي، على بدء ما وصفته بعمليات «بحث وتدمير» لحركة الشباب المتطرفة، بالتعاون مع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.