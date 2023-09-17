الإثنين 18 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (وكالات)
17 سبتمبر 2023 19:31

صرح مسؤول أميركي، اليوم الأحد، بأن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما.
وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.
وسبق أن التقى سوليفان مع وانغ في العاصمة النمساوية فيينا في مايو الماضي.
وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر عن أسفه بعد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة أخرى للقائه، والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.
كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين قد زاروا الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين على خلفية الخلافات وحادث إسقاط الجيش الأميركي منطاد مراقبة صينيا حلق في سماء الولايات المتحدة.
كان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن وبكين تتطلعان لعقد محادثات على "أعلى مستوى"
وزير الخارجية الصيني يزور روسيا اليوم
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جيك سوليفان
البيت الأبيض
وانغ يي
الصين
جو بايدن
شي جين بينج
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
الإمارات
رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
اليوم 19:03
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء
اليوم 19:14
مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي (من المصدر)
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تطلق تحسينات على منظومة التخليص قبل الوصول
اليوم 19:44
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الاقتصادي
الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©