محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين

صرح مسؤول أميركي، اليوم الأحد، بأن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما.

وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.

وسبق أن التقى سوليفان مع وانغ في العاصمة النمساوية فيينا في مايو الماضي.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر عن أسفه بعد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة أخرى للقائه، والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.

كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين قد زاروا الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين على خلفية الخلافات وحادث إسقاط الجيش الأميركي منطاد مراقبة صينيا حلق في سماء الولايات المتحدة.

كان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.