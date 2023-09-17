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اليونان تدعو إلى الحفاظ على قنوات اتصال مع تركيا

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
17 سبتمبر 2023 18:26

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إن استعادة قنوات الاتصال بين اليونان وتركيا على جميع المستويات «أمر إيجابي للغاية».
يأتي هذا التصريح قبيل لقاء امرتقب بين ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سيكون لقاء الأربعاء، إن حصل، هو الثاني خلال نحو شهرين.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أنه يريد أن يكون قادراً على التحدث مع تركيا، ولكن اليونان لن تناقش أي قضايا تتعلق بالسيادة.
وقال ميتسوتاكيس «كانت إرادتي ورغبتي منذ عام 2019 أن أكون قادراً على التحدث مع تركيا وقبول أن قضايانا لا يمكن حلها إلا على أساس القانون الدولي وقواعد حسن الجوار».

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المصدر: د ب أ
كيرياكوس ميتسوتاكيس
تركيا
اليونان
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