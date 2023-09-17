تفاصيل خطة بروكسل لمساعدة إيطاليا في أزمة الهجرة

عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، خطة من عشر نقاط لمساعدة إيطاليا في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين بأعداد كبيرة، تشمل المساعدة في نقلهم إلى دول أوروبية أخرى وتسريع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.

جاء ذلك عقب زيارة فون دير لايين، صحبة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، للوقوف على الوضع الناجم عن تكدس آلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

في ما يلي الخطة المفصلة في بيان نشرته المفوضية الأوروبية:

1- تعزيز الدعم الذي تقدّمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل «فرونتكس» إلى إيطاليا، لإدارة العدد الكبير من المهاجرين وضمان تسجيل الوصول وأخذ البصمات والمقابلات والإحالة إلى السلطات المختصة.

2- دعم نقل أشخاص من جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر آلية التضامن الطوعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقصّر غير المصحوبين بذويهم.

3- زيادة أعداد الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم من خلال التواصل المتجدد والمتضافر مع البلدان التي يتحدر منها الوافدون الجدد وذلك من أجل تحسين التعاون وتسهيل عودتهم، وتعزيز الدعم الذي تقدّمه «فرونتكس»، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.

4- دعم آليات منع المغادرة من خلال إقامة شراكات فاعلة على صعيد مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان العبور. يشمل ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاقية عمل بين تونس و«فرونتكس»، وفريق تنسيق داخل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» للتركيز على مكافحة الشبكات على طول المسارات المؤدية إلى تونس ونحو الجزيرة الإيطالية.

5- تعزيز مراقبة الحدود بحرا وجوا، من خلال «فرونتكس»، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتسريع توفير المعدات وتعزيز تدريب قوات خفر السواحل التونسيين والسلطات الأخرى.

6- اتخاذ تدابير للحد من استخدام المراكب غير الصالحة للإبحار، واتخاذ إجراءات ضد سلاسل الإمداد ولوجستيات المهربين، والحرص على وضع المراكب والقوارب المطاطية المستعادة خارج الخدمة.

7- تعزيز الدعم الذي تقدمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتطبيق إجراءات سريعة عند الحدود وإجراءات معجّلة، بما في ذلك اعتماد مفهوم «بلد التحدّر الآمن»، ورفض الطلبات التي لا أساس لها بشكل واضح، وإصدار مذكرات حظر دخول وتسجيلها في نظام معلومات «شنغن».

8- تكثيف حملات التوعية والتواصل للتحذير من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط، مع الاستمرار في تقديم بدائل مثل الاستقبال لدواع إنسانية والقنوات القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

9- تكثيف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لاعتماد نهج شامل لضمان الحماية على طول المسارات وزيادة عمليات العودة الطوعية المدعومة انطلاقا من بلدان العبور.

10- تطبيق مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد الذي تنطلق منه الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصلون إلى «لامبيدوسا»، والتي تنص على تقديم مساعدات بمئات ملايين اليورو، وتحديد أولويات الإجراءات ذات التأثير الفوري لمعالجة الوضع الحالي وتسريع التعاقد على مشاريع جديدة في هذا الإطار.