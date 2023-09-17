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ليبيا تردّ على إعلان حصيلة مرتفعة للسيول في درنة

مبنى مدمر جراء السيول في درنة
17 سبتمبر 2023 16:56

ردّ الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، على إعلان حصيلة مرتفعة كانت قد أوردتها الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم.
ونفى متحدث باسم الهلال الأحمر أن تكون حصيلة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة في شرق البلاد، قد بلغت 11,300 قتيل.
كانت المنظمة الدولية أوردت هذه الحصيلة نقلاً عن الجمعية.
وقال المتحدث توفيق شكري: «نحن، للأمانة، نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام»، معتبراً أنها «تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين».
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.
وتعرضت مدينة درنة إلى سيول وفيضانات، الأحد الماضي، جراء العاصفة «دانيال» التي ضرب دولاً عدة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان.

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المصدر: وكالات
درنة
سيول
فيضانات
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