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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11300 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11300 قتيل
17 سبتمبر 2023 09:19

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الامم المتحدة السبت.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة. وأضاف التحديث أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

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وأورد تقرير الأمم المتحدة "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة".

المصدر: وكالات
درنة
ليبيا
الفيضانات
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