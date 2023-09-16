وصول سفينتين إلى ميناء أوكراني لنقل حبوب

قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا، السبت، لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممرا مؤقتا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأعلنت أوكرانيا، الشهر الماضي، عن "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الأزمة في فبراير 2022.

وغادرت خمس سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

وتريد أوكرانيا أيضا استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية. وأوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية والمنتجة لها.

وقالت هيئة الموانئ البحرية، في منشور على موقع فيسبوك، إن ناقلتي البضائع "ريزيليانت أفريكا" ​​و"أرويات" وصلتا إلى ميناء تشيرنومورسك.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق السبت، إن من المقرر تحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح في السفينتين لأفريقيا وآسيا.