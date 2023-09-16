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اليونان: نخوض "حربا في زمن السلم"

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
17 سبتمبر 2023 00:46

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، السبت، أن بلاده، التي شهدت "أخطر الحرائق والفيضانات في تاريخها" خلال الصيف، تعاني جراء تغيّر المناخ من "حرب في زمن السلم".
وقال رئيس الحكومة، خلال خطاب سنوي بمناسبة بدء العام الدراسي "نحن في نوع من الحرب في زمن السلم"، معلناً تعزيز دور الجيش لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية.
وأعلن الزعيم المحافظ مضاعفة الاحتياطي الخاص بالكوارث الطبيعية ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارا من عام 2024.
وأوضح أن التمويل سيؤمن من خلال زيادة ضريبة شغل الفنادق الفاخرة.
واجتاحت حرائق مدمرة اليونان في يوليو ثم في نهاية أغسطس وأتت على أكثر من 150 ألف هكتار، ثم شهدت البلاد الأسبوع الماضي فيضانات خلّفت بحسب مصادر الشرطة 17 قتيلاً في ثيساليا (وسط) حيث إحدى أهم المناطق الزراعية.
وأكد ميتسوتاكيس، خلال كلمته في المعرض الدولي في ثيسالونيكي (شمال)، أن "تكلفة الترميم ستكون كبيرة، لكن اقتصادنا قوي بما يكفي لدعمها".
وقال "ما فقدناه كدولة ومواطنين، سنعيد بناءه معًا"، واصفًا تغير المناخ بأنه "عدو جديد".
ومن المتوقع أن يقدم تفاصيل الإجراءات المخطط لها لمكافحة عواقب سوء الأحوال الجوية خلال مؤتمر صحفي الأحد.

 

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المصدر: وكالات
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