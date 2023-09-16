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زيلينسكي يشكر داعمي بلاده على المساعدات العسكرية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
17 سبتمبر 2023 00:33

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للدول على دعمها المتواصل في مساعدة بلاده بالأسلحة خلال الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي، في خطابه المصور المسائي السبت "أحرزنا تقدما كبيرا الأسبوع الجاري في تطبيق اتفاقات الدفاع المبرمة وحزم دعم أخرى".
وأوضح "الدنمارك، شكرا على الحزمة الدفاعية الجديدة، وهي الحزمة الـ 12 بالفعل. (وتتألف من) معدات وذخيرة وصواريخ لدفاعنا الجوي".
وأضاف "ألمانيا، شكرا على الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية. بلجيكا، إن مشاركتكم في تدريب طيارينا تلقى استحسانا . شكرا للنرويج، (على) قراركم لتوفير تمويل إضافي من أجل تعافي أوكرانيا. إنه حيوي. شكرا لكم!".
وتابع قائلا: "كوريا الجنوبية، شكرا على اتفاق الدعم المالي الجديد. الولايات المتحدة، شكرا لكم !".
ورغم ذلك ما زالت كييف تنتظر قرارا ألمانيا يتعلق بما إذا كانت برلين ستوفر صواريخ جوالة من طراز "تاوروس"، وهو قرار يستغرق صدوره وقتا أطول من الوقت الذى كانت تأمله أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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مساعدات عسكرية
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