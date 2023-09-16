قتيل في قصف أوكراني على قرية روسية

أعلن رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك، اليوم السبت، سقوط قتيل جراء ضربة أوكرانية استهدفت قرية "بليخوفو" الروسية القريبة من الحدود.

وأكد ستاروفويت، عبر تطبيق "تلغرام"، أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".

وأوضح المسؤول أن "رجلا، يبلغ 30 عاما، قضى متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيرا إلى "تضرر مساكن عدة".

ولم يعط الحاكم مزيدا من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

منذ أشهر عدة، تُستهدف المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا بهجمات، وتتّهم سلطاتها القوات الأوكرانية بتنفيذ هذه الضربات.