«النواب اليمني»: الحل السياسي مرهون بتنفيذ «المرجعيات الثلاث»

عدن (الاتحاد)

شدد مجلس النواب اليمني، على ضرورة أن يكون الحل السياسي للصراع في البلاد، مبنياً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216، مشككًا في جدية جماعة الحوثي في تحقيق السلام.

وقالت هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، أمس، إن «الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملًا جادًا من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب الحوثيين، الذين يمارسون حتى اللحظة جرائمهم الممنهجة ضد الشعب اليمني، ويصادرون الحقوق والحريات ويحاولون فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني».

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، مجلس القيادة الرئاسي وجميع القوى السياسية والحكومة إلى «رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة».

وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تقديرها لكل ما تبذله السعودية، من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات، معبرةً عن التقدير للجهود العُمانية وأن تشكل قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية.

أمنياً، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة، أمس، طائرتين مسيّرتين أطلقتهما جماعة الحوثي، في سماء محافظتي تعز والجوف.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي، في المحور الشمالي بمحافظة الجوف.

يأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط قوات الجيش بمحافظة تعز مسيّرة مماثلة أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة «مقبنة» بالريف الغربي للمحافظة.

إلى ذلك، دمرت القوات المشتركة أهدافا ثابتة وأخرى متحركة لجماعة الحوثي في الشريط الساحلي لمديرية «التحيتا» جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري أن «الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت تحركات جديدة ومكثفة من قبل جماعة الحوثي في ساحل منطقة الجبلية وشمال منطقة الحيمة ضمن مخططاتها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر وسرعان ما تم التعامل معها بحزم»، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة.

كما أفاد الإعلام العسكري إجبار عناصر «البحرية الحوثية» على الفرار بين المزارع الكثيفة التي حرمت الجماعة المسلحة، ملاكها منها وحولتها إلى أنفاق وثكنات عسكرية.