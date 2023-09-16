الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إحباط هجوم إرهابي في مقديشو

أفراد من قوات الأمن الصومالية
17 سبتمبر 2023 01:22

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم الدولي ضرورة لمواجهة الإرهاب في الصومال
مقتل 30 إرهابياً في الصومال

أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوماً إرهابياً بسيارة مفخخة في العاصمة مقديشو، فيما قتل 7 قيادات حركة «الشباب» الإرهابية بعملية عسكرية وسط البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، بأن القوات الأمنية ضبطت في مقديشو، سيارة مفخخة في منطقة «دار السلام».
ونجحت قوات الأمن بمساعدة سلطات المنطقة في ضبط السيارة المملوءة بمادة «التي إن تي» التي تستخدم في التفجيرات، ويجري التحقيق مع السائق الذي تم القبض عليه، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديمه للعدالة، بحسب المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد صديق آدم علي، الذي قال إن السيارة تحمل على متنها 10 جالونات متفجرة.
وفي سياق أخر، قتل 7 قيادات من مليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية بإقليم «غلغدود» وسط البلاد.
وجرت العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش في منطقة تقع قرب «رون نرغود» بمحافظة «شبيلى الوسطى» بالتعاون مع المقاومة الشعبية بالمنطقة.

الصومال
مقديشو
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©