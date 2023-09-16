إحباط هجوم إرهابي في مقديشو

مقديشو (الاتحاد)

أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوماً إرهابياً بسيارة مفخخة في العاصمة مقديشو، فيما قتل 7 قيادات حركة «الشباب» الإرهابية بعملية عسكرية وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، بأن القوات الأمنية ضبطت في مقديشو، سيارة مفخخة في منطقة «دار السلام».

ونجحت قوات الأمن بمساعدة سلطات المنطقة في ضبط السيارة المملوءة بمادة «التي إن تي» التي تستخدم في التفجيرات، ويجري التحقيق مع السائق الذي تم القبض عليه، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديمه للعدالة، بحسب المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد صديق آدم علي، الذي قال إن السيارة تحمل على متنها 10 جالونات متفجرة.

وفي سياق أخر، قتل 7 قيادات من مليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية بإقليم «غلغدود» وسط البلاد.

وجرت العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش في منطقة تقع قرب «رون نرغود» بمحافظة «شبيلى الوسطى» بالتعاون مع المقاومة الشعبية بالمنطقة.