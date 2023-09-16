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7 قتلى بصواعق رعدية وسيول في الحديدة

أرشيفية
17 سبتمبر 2023 01:22

عدن (الاتحاد)

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تسبّبت صواعق رعدية بمقتل 6 نساء ورجل في غرب اليمن، فيما قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل، حسبما أفادت أمس، مصادر طبية ومحلية.
وقال الطبيب حمزة سعيد الذي يعمل في مستشفى مديرية «اللحية» في محافظة الحديدة: «لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان توفيت جراء صاعقة رعدية ضربت منزل في «دير السليماني» بمديرية «اللحية». وأشارت إلى وفاة شخص وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة «بني زبل» بمديرية «الزهرة»، أدت أيضاً إلى إصابة ثلاثة أشخاص من ذات الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى. وفي مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي.
غالبا ما يشهد اليمن سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية.
وفي يوليو، تسبّبت عاصفة رعدية في عدن بإصابة 6 مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزء من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
وبحسب المنظمة الأممية، من المتوقّع أن تؤثّر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة «مما يهدد الأرواح وسبل العيش».

الحديدة
اليمن
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