تجدد حرائق الغابات في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

اندلع فجر أمس، حرائق هائلة بولايتي «بجاية وتيزي وزو» المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حرق «تيزي وزو» تتواصل العمليات للسيطرة على حريق «بجاية»، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر أمس.

واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

وذكرت الحماية المدنية، أنه «تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة، بينما عمليات الإخماد متواصلة في غابة عش الباز والحريق متحكم فيه».

وفي تيزي وزو، تم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة. واندلعت الحرائق فجر أمس، وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة.وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا.

وفي نهاية يوليو، شهدت المناطق نفسها حرائق هائلة أدّت إلى مصرع 34 شخصاً، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنوياً حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عاماً بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي.