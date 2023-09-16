تعيين أدميرال إيطالي رئيساً للجنة العسكرية لحلف الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، تعيين الأدميرال الإيطالى جوزيبي كافو دراجوني رئيساً للجنة العسكرية للحلف ليحل محل الهولندي روب باور الذي تم تمديد ولايته لستة أشهر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، في بيان، إن كافو دراجوني سيتولى منصبه الجديد في يناير 2025 عندما ينهي الأدميرال باور فترة ولايته.

ويمثل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وجهات النظر المبنية على التوافق بين جميع قادة دفاع دول الحلف، باعتباره المستشار العسكري الرئيسي للأمين العام ولمجلس شمال الأطلسي والهيئات العليا الأخرى في الحلف.