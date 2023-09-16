الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تعيين أدميرال إيطالي رئيساً للجنة العسكرية لحلف الناتو

شعار حلف شمال الأطلسي
16 سبتمبر 2023 23:30

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، تعيين الأدميرال الإيطالى جوزيبي كافو دراجوني رئيساً للجنة العسكرية للحلف ليحل محل الهولندي روب باور الذي تم تمديد ولايته لستة أشهر.
وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، في بيان، إن كافو دراجوني سيتولى منصبه الجديد في يناير 2025 عندما ينهي الأدميرال باور فترة ولايته.
ويمثل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وجهات النظر المبنية على التوافق بين جميع قادة دفاع دول الحلف، باعتباره المستشار العسكري الرئيسي للأمين العام ولمجلس شمال الأطلسي والهيئات العليا الأخرى في الحلف.

أخبار ذات صلة
رؤساء أركان دول الناتو يجتمعون في أوسلو
ارتفاع أسعار الذخائر يعوق جهود الناتو لتعزيز الأمن
المصدر: رويترز
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
اللجنة العسكرية لحلف الناتو
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©