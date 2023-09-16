أوكرانيا تعلن توجه سفينتي حبوب إلى موانئها

كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أن سفينتي شحن تبحران حالياً في البحر الأسود في اتجاه موانئها، وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية أمس، لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممراً مؤقتاً للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب. وغادرت 5 سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

وقال كوبراكوف، إن ناقلتي البضائع السائبة «ريزيليانت أفريكا» «وأرويات» في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لأفريقيا وآسيا.

وأظهرت بيانات الشحن، أن السفينتين تبحران في طرق بحرية شمال البحر الأسود.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته «الأمم المتحدة لا تشارك في حركة تلك السفن لكننا نرحب بكل الجهود الرامية لاستئناف التجارة الطبيعية خاصة السلع الغذائية الحيوية التي تساعد في إمداد أسواق الغذاء العالمية واستقرارها».

وأضاف «نواصل جهودنا لتسهيل صادرات المنتجات الزراعية من كل من أوكرانيا وروسيا الاتحادية».

وتمثل عمليات التحميل اختباراً لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح الممرات البحرية، بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو الماضي.

في غضون ذلك، أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية أمس الأول، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الأزمة، لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.