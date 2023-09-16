مقتل 5 إرهابيين في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية نفذتها بمدينة بيشاور.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية في بيان، أمس، إن قواتها تمكنت من القضاء على الإرهابيين الثلاثة، خلال عملية مداهمة نفذتها فرقة أمنية للوحدة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبربختونخوا شمال غرب باكستان، مشيرة إلى أن القوات حاولت اعتقال الإرهابيين الثلاثة، لكنهم رفضوا الاستسلام بإطلاق النار.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت ما بحوزة الإرهابيين من أسلحة وذخيرة، مشيراً إلى أن القوات تقوم بعمليات للبحث عن بقية أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمون إليها.

من جهة أخرى، أوضحت الشرطة أن قواتها قضت على إرهابيين اثنين في منطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار.