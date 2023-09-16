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رؤساء أركان دول الناتو يجتمعون في أوسلو

رؤساء أركان دول الناتو يجتمعون في أوسلو
17 سبتمبر 2023 01:21

بروكسل (وكالات)

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انطلق، أمس، اجتماع رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العاصمة النرويجية أوسلو. وسيتم خلال الاجتماع تقييم الخطط المعدة لتعزيز قدرات الدفاع والردع للناتو، وملف الدعم لأوكرانيا.
وفي افتتاح الاجتماع، قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور: «إن خطط الناتو الإقليمية للدفاع والردع وخطط الدفاع الوطني متشابكة في العديد من المجالات».
وأفاد باور أنهم سيناقشون في اجتماع قابلية تنفيذ تلك الخطط، وقال إن «خطط الناتو وخطط الدفاع الوطني متشابكة للغاية بحيث إنه من الضروري أن نتشاور مع بعضنا البعض ونحن نمضي قدما».
وأشار إلى أهمية دعم أوكرانيا، كما تطرق أيضًا إلى طلب السويد الانضمام إلى عضوية الناتو، واعتبر أن الناتو سيصبح أقوى بعضويتها في الحلف وأن عدد الجنود في دول الناتو سيرتفع إلى 3.5 ملايين جندي.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موافقة بلاده على انضمام السويد للناتو منوطة بقرار البرلمان التركي مطالبا ستوكهولم بالوفاء بالتزاماتها وواجبها المترتب عليها.

أوسلو
الناتو
حلف شمال الأطلسي
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