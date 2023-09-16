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أردوغان: يمكننا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي

رجب طيب أردوغان
17 سبتمبر 2023 01:21

إسطنبول (وكالات) 

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن أنقرة يمكن أن «تبتعد» عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وذلك رداً على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.
وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف «إطار مواز وواقعي» للعلاقات مع أنقرة.
وصارت تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عاما، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وقال أردوغان للصحفيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة «يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي».

رجب طيب أردوغان
تركيا
الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أنقرة
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