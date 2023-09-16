الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زعيم كوريا الشمالية يستعرض أسلحة روسية متطورة

كيم يستعرض الأسلحة الروسية صحبة شويغو
16 سبتمبر 2023 20:06

استعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، قاذفات استراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية روسية.
ووجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التحية لكيم لدى استقباله في مطار "كنيفيتشي" الروسي الذي يبعد بنحو 50 كيلومترا عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي. واستعرض كيم بعد ذلك حرس الشرف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أطلع كيم على القاذفات الاستراتيجية الروسية "تي.يو160" و"تي.يو-95" و"تي.يو-22 إم3" القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.
وقال شويغو لكيم عن إحدى الطائرات "يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى".
وعرضت لقطات أظهرت كيم وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ من الطائرة وأومأ برأسه وابتسم في بعض الأحيان.
وأطلع شويغو كيم على طائرة "ميج-31آي" الاعتراضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمجهزة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية. ويطلق هذا النوع من الصواريخ الباليستية من الجو وهو قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا قوله للصحفيين إن برنامج كيم "مكثف للغاية" وإنه لم يتضح بعد المدة التي سيبقى فيها داخل روسيا.
زيارة أسطول المحيط الهادي الروسي
وذكرت الوكالة أن كيم استعرض، بعد الطائرات والصواريخ، فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي في فلاديفوستوك وشاهد عرضا لأنظمة حديثة للتحكم في الصواريخ.
كان كيم جونغ أون تفقد، أمس الجمعة، مصنعا روسيا للطائرات المقاتلة.
وناقش مع بوتين مسائل عسكرية والأزمة في أوكرانيا وتعزيز التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء. وقال بوتين للصحفيين إن روسيا "لن ترتكب أي انتهاكات"، لكنها ستواصل تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية.
وقال  دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه لا توجد خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الروسي يستقبل كيم جونغ-أون
بوتين يدافع عن التعاون مع كوريا الشمالية
المصدر: وكالات
كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©