فرنسا تدعو للتضامن مع إيطاليا في مواجهة المهاجرين

اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم السبت، أن المرحلة الحالية تقتضي "في المقام الأول التضامن مع إيطاليا" و"التعبئة" في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة «لامبيدوسا».

وأشارت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، غداً الأحد، الجزيرة رفقة جورجيا ميلوني، بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 مهاجر بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تقع جزيرة «لامبيدوسا» على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.