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مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس

مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
16 سبتمبر 2023 19:31

أعلنت وزارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية، اليوم السبت، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الروسي، سيرغي بازدنيكين، في 12 سبتمبر الجاري، وأبلغته أن ثلاثة من زملائه باتوا "أشخاصا غير مرغوب بهم" وعليهم مغادرة مقدونيا الشمالية.
وأشارت إلى أن هذا القرار تمّ اتخاذه "بعد ورود معلومات من الجهات المختصة بشأن نشاطات تشكّل انتهاكا لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية".
بذلك، يرتفع عدد الدبلوماسيين الروس الذين أعلنت مقدونيا طردهم إلى 14 منذ بدء الأزمة الأوكرانية، بعد خمسة في مارس وستة في أبريل 2023.
انضمت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس 2020، وتطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
مقدونيا الشمالية
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