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لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب.. سفينتان تتوجهان إلى موانئ أوكرانيا

السفية "أرويات" تتجه إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود
16 سبتمبر 2023 18:54

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية، اليوم السبت، لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممراً مؤقتاً للإبحار إلى موانئ البحر الأسود، وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية منذ أن انتهى مفعول اتفاق تصدير الحبوب.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي مكن من تصدير آلاف الأطنان من القمح وغيرها من المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا.
وبعد انسحاب روسيا من الاتفاق، أعلنت أوكرانيا، الشهر الماضي، عن إقامة «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الأزمة في فبراير 2022.
وغادرت خمس سفن، حتى الآن، ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
تريد أوكرانيا أيضاً استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية. وأوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية مثل الحبوب.
وقال كوبراكوف، إن ناقلتي البضائع «ريزيليانت أفريكا» ​​«وأرويات» في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لأفريقيا وآسيا.
وأظهرت بيانات الشحن أن السفينتين تبحران في طرق بحرية شمال البحر الأسود.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة رويترز للأنباء، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته «الأمم المتحدة لا تشارك في حركة تلك السفن لكننا نرحب بكل الجهود الرامية لاستئناف التجارة الطبيعية خاصة السلع الغذائية الحيوية التي تساعد في إمداد أسواق الغذاء العالمية واستقرارها».
وأضاف «نواصل جهودنا لتسهيل صادرات المنتجات الزراعية من كل من أوكرانيا وروسيا الاتحادية».

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
صادرات الحبوب
حبوب البحر الأسود
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