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روسيا تردّ على إعلان أوكرانيا السيطرة على قرية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
16 سبتمبر 2023 16:53

ردّت روسيا، اليوم السبت، على إعلان كييف السيطرة على قرية «أندرييفكا» في شرق أوكرانيا.
ونفت موسكو أن تكون أوكرانيا استعادت السيطرة على القرية، التي تشكل نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة «باخموت».
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية: «لم يتخل الجيش الأوكراني عن خططهم للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (الاسم الذي تطلقه روسيا على باخموت)»، مضيفاً «واصل عملياته الهجومية... في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا».
تقع أندرييفكا جنوبي باخموت التي شهدت أطول معركة منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
كان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الجمعة، السيطرة على قرية «أندرييفكا».
كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضاً.

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المصدر: رويترز
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