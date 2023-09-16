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ألمانيا تعتزم استئناف معالجة طلبات اللجوء من إيطاليا

ألمانيا تعتزم استئناف معالجة طلبات اللجوء من إيطاليا
16 سبتمبر 2023 14:39

تعتزم ألمانيا مواصلة استقبال طالبي لجوء من إيطاليا بموجب خطة طوعية، بعد توقف العملية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن إجراءات القبول تم تعليقها في وقت سابق هذا الأسبوع "لأن إيطاليا لم تظهر أي استعداد لإعادة الأشخاص بموجب شروط اتفاقية دبلن".

وتنص هذه القاعدة على أنه يجب على طالبي اللجوء - مع استثناءات قليلة - تقديم طلباتهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم فيها لأول مرة.

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ويمكن إعادة أولئك الذين يحاولون التقديم في بلد آخر إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة.

وقال فيزر: "من الواضح الآن بالطبع أننا سنفي بالتزامنا التضامني". وأعلنت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 5100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة.

وكانت ألمانيا وعدت في السابق باستقبال 3500 طالب لجوء من الدول الواقعة جنوب أوروبا، والتي تعد نقاط الوصول الأكثر شيوعا للمهاجرين. وحتى الآن تم نقل 1700 طالب لجوء عبر ما يسمى بآلية التضامن الطوعي، حتى يتمكنوا من متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا. وأعلنت ألمانيا يوم الأربعاء الماضي أنها لن تقبل المزيد من طالبي اللجوء، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأخير في إعادة استقبال المهاجرين بموجب قواعد دبلن.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
إيطاليا
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