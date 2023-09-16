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روسيا ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا

روسيا ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا
16 سبتمبر 2023 12:42

 أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، وصول أول فريق إنقاذ روسي، قوامه 50 فردا، إلى ليبيا، حيث توجه إلى مدينة درنة المنكوبة. ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية عن الوزارة قولها إن فريق الإنقاذ مجهز بكافة الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك المراكب المائية، ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

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وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الطوارئ بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددا من الطائرات محملة بالمعدات الطبية والخيام ومساعدات إنسانية أخرى لإغاثة المتضررين من عاصفة "دانيال" التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي.

المصدر: د ب أ
روسيا
ليبيا
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