الصين تتعهد بالعمل مع جميع الدول لتعزيز الطاقة النظيفة

تعهدت الصين بالعمل مع جميع الدول لتعزيز الطاقة النظيفة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة الحرارية الأرضية العالمي 2023 الذي انطلق أمس "الجمعة" في العاصمة بكين.

وأعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ عن استعداد بلاده لإقامة شراكات للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، من أجل الاستجابة لتغير المناخ وضمان أمن الطاقة.

وأشار تشانغ إلى أن تنمية الطاقة النظيفة في الصين حافظت على زخم قوي خلال السنوات القليلة الماضية، وأن بلاده ستواصل بناء قدرتها على توفير جميع أنواع الطاقة النظيفة، منها الطاقة الحرارية الأرضية.

وينعقد المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية للعام الجاري، وهي أول مرة تستضيف فيها الصين الحدث، من الجمعة إلى الأحد تحت شعار "طاقة حرارية أرضية نظيفة، وأرض خضراء" ويشهد حضور أكثر من 1400 ضيف من 54 بلدا.

بدوره قال قوه شيوي شنغ، رئيس اللجنة الفنية في المركز الوطني للطاقة الحرارية الأرضية، إن الصين تصدرت العالم من حيث الاستخدام المباشر للكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية، مؤكدا أن بلاده أصبحت قادرة على تدفئة أو تبريد مساحة إجمالية تبلغ 1.33 مليار متر مربع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه بحلول عام 2025، ستوسع الصين المساحة التي لديها إمكانية الوصول إلى التدفئة والتبريد الحراري الأرضي بنسبة 50 بالمئة من المساحة في عام 2020، وستضاعف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية.