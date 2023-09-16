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البيت الأبيض يعلن عن لقاء مرتقب يجمع بايدن مع زيلينسكي

البيت الأبيض يعلن عن لقاء مرتقب يجمع بايدن مع زيلينسكي
16 سبتمبر 2023 08:20

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الجمعة إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفا أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في البيت الأبيض.
وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
وقالت رويترز يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة تدرس شحن منظومات صواريخ تكتيكية يمكنها التحليق على ارتفاع 300 كيلومتر أو منظومات صواريخ موجهة متعددة الإطلاق يصل مداها إلى 70 كيلومترا مجهزة بقنابل عنقودية، أو المنظومتين معا، إلى أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
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